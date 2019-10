In arrivo quasi 19 milioni per i servizi comunali agli anziani

Semaforo verde dei sindaci valdostani alla proposta di delibera regionale che impegna per quest'anno quasi 19 milioni di euro per le microcromunità e i servizi comunali per anziani e inabili. Il parere favorevole è stato votato all'unanimità durante l'assemblea del Consiglio permanente degli enti locali-Cpel svoltasi martedì 22 ottobre.

Riccardo Bieller, responsabile politico della Consulta 'politiche sociali' del Cpel e sindaco di Pré-Saint-Didier, ha evidenziato che“annualmente la Regione fornisce indicazioni agli enti gestori dei servizi per anziani in merito agli importi dei trasferimenti e alle modalità per l’erogazione; i finanziamenti regionali assegnati alle Unités e al Comune di Aosta per il 2019 sono pari a 18,7 milioni di euro, una cifra importante che permette di mantenere inalterata la qualità dei servizi”.

Il criterio di finanziamento rimane invariato: il costo unitario ottimale è definito in 115 euro giornalieri a posto letto per le strutture protette e in 125 euro al giorno a posto letto per le strutture protette plus; il costo orario per il servizio di assistenza domiciliare è invece pari a 22,5 euro all’ora nei giorni feriali e a 23,5 euro all’ora nei giorni festivi. I posti disponibili all1 gennaio 2019 erano 526, confermando quelli del 2018. Già il 21 febbraio scorso era stata approvata l’erogazione di un primo acconto per il 2019, pari a 9,3 milioni di euro. Il saldo avverrà previa rendicontazione da presentare entro il 30 giugno 2020, entro il limite di stanziamento di bilancio regionale.