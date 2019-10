Aosta: La consigliera Carpinello sposa progetto Cittadella Anziani già proposto da Caminiti

Meglio tardi che mai si è soliti dire. Ma scoprire dopo due anni la bontà del progetto per la Cittadella degli Anziani lanciato da Vincenzo Caminiti, desta qualche dubbio. Sarà per effetto dell’avvicinarsi le elezioni comunali, sarà per un’improvvisa attenzione verso gli anziani, fatto sta che la Consigliera Carola Carpinello (gruppo Altra Vda), ha presentato un’interrogazione con la quale chiede alla giunta cosa pensa sulla possibile realizzazione della Cittadella degli Anziani, “di cui abbiamo parlato tante volte in Consiglio”.

Per la verità il consiglio ne ha parlato poco e meno ancora la signora Carpienello perché le proposte e le sollecitazioni di Caminiti sono sempre cadute nel vuoto o finite nel dimenticatoio.

L’ispirazione alla signora Carpinello l’ha data un articolo di Aostacronaca sulla sinergia tra il Centro Turistico Acli e la casa di riposo JB Festaz che “si apre alla cittadinanza e stringe accordi con Centro Turistico Acli per eventi che uniscano gli anziani, ospiti della struttura, assieme ai familiari e a tutta la cittadinanza del Capoluogo”.

Sinergia, a detta dei promotori, ricorda la signora Carpinello, “è il primo passo per cercare di realizzare quella ‘Cittadella degli Anziani’.

Carola Carpinello vuole sapere dalla Giunta Centoz “se è intenzione di considerare questa nuova politica della casa di riposo per mettere in atto, quanto più volte detto, riguardo la coprogettazione, di progetti innovativi, incontro e sinergie intergenerazionali”.