En Valais une ligne téléphonique pédiatrique

Une initiative à eassyer aussi en Vallée d'Aoste, pourquoi pas. Le numero de sécours pédiatrique 0900 144 027 sera actif dans le Valais dès le 1er novembre, en dehors des heures d’ouverture des cabinets de pédiatres dans un premier temps. Dès le 1er mai 2020, la ligne répondra aux appels 24h/24 et 7j/7.

L’initiative est née parce-que l'hopital du Valais ne pouvait plus absorber les 15 000 appels reçus chaque année sur la ligne téléphonique pédiatrique. Le Département valaisan de la santé avait alors mis en place, au printemps dernier, une solution provisoire en collaboration avec l’hôpital, la régulation médicale et les cabinets pédiatriques.

Une solution durable devait néanmoins être trouvée et le canton et la Société médicale du Valais ont décidé de créer cette ligne reservée, c'est à dire de mandater le centre de consultations télémédicales Medi24, basé à Berne. Ayant le statut de cabinet médical, les médecins et soignants qui y travaillent orienteront les parents par téléphone vers les soins adéquats pour leur enfant.