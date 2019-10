Sono previste modifiche alla circolazione lungo la strada regionale della Val d’Ayas.

Per consentire i lavori di ripristino del paramento in pietrame lungo la condotta forzata, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri, lungo la s.r. 45 della Val d’Ayas, nel Comune di Verrès, in Località Chavascon (dal km 1+850 al km 2+000), fino a venerdì 8 novembre dalle ore 8.00 alle ore 18.00, sabati, domeniche e festivi esclusi.