La Band elvetica dei Dani Breeker all'Old distillery pub di Aosta

Prima e unica tappa italiana per il gruppo rock svizzero dei Dani Breeker. Dopo i successi a Berna, a La Chaux de Fonds e a Monthey, le atmosfere metalliche e dark della band 'calano' all'Old Distillery pub di Aosta. Il concerto del gruppo è in programma sabato 26 ottobre dalle ore 23, preceduto dalle esibizioni di altri musicisti. I Dani Breeker si stanno ritagliando uno spazio di tutto rispetto nel panorama dei gruppi musicali elvetici di avanguardia rock, l'appuntamento è certamente da non perdere per gli appassionati del genere.