Cioccolato, che passione da giovedì in piazza Chanoux ad Aosta

Dopo un anno di ‘esilio’ in piazza Narbonne Art & Ciocc, circuito che raduna alcuni dei più importanti maestri artigiani del cioccolato, torna nel salotto buono di Aosta, piazza Chanoux, dove aveva fatto la sua prima apparizione nell’autunno del 2008, per la dodicesima edizione da giovedì 24 ottobre (e fino a domenica 27). Il tour dei cioccolatieri - promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Confcommercio della Valle d’Aosta e organizzato da Mark. Co. & Co. Srl - promette di deliziare grandi e piccini, festeggiando il dodicesimo anniversario della manifestazione nella maniera più dolce possibile.

“Tra le golosità inedite, - spiega Roberto Donolato, organizzatore della manifestazione -quest’anno vi sarà uno stand dedicato al Cioccolato di Modica, particolare perché, oltre alla qualità e all’alta percentuale di cacao mono-origine, l’antico metodo produttivo, di origine settecentesca, prevede una lavorazione della pasta di cacao a freddo”.

La fama mondiale di questo straordinario prodotto sta nella semplicità della lavorazione, nella masticazione granulosa e friabile in virtù sia della mancanza della fase di concaggio che dello zucchero presente in cristalli oltreché nell’assenza di sostanze estranee (grassi vegetali, latte, lecitina di soia).

Peraltro, non mancheranno tra i dodici espositori i grandi classici che contraddistinguono il Tour dei Cioccolatieri di “Art & Ciocc” le prelibate praline di oltre 42 gusti, le barrette, i cioccolatini, i cremini, i liquori al cioccolato, le creme spalmabili di ogni gusto, le infinite combinazioni di tartufi, croccanti golosi e i particolarissimi cioccolatini alla birra.

“Quello con il tour dei cioccolatieri – dice la vicesindaco con delega alle Attività produttive, Antonella Marcoz - è ormai diventato uno degli appuntamenti clou nel panorama delle manifestazioni cittadine e, per tradizione, segna l’arrivo del periodo autunnale con un evento all’insegna della dolcezza e del gusto.”