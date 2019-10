Coccarda Smau innovazione e talento a CVA

Il progetto premiato riguarda la realizzazione di software di Regolazione automatica: il Regolatore di Velocità/Frequenza (RDF12©) e quello di Tensione (RDT14©), due piccoli ma potenti gioielli di ingegneria a cui è stata aggiunta l’Automazione di Gruppo (AUT16©), considerata il vero e proprio “cervello” d’impianto. Questi programmi, inseriti in piattaforme hardware selezionate, consentono il controllo automatizzato del gruppo di generazione idroelettrico.

L’intero progetto è stato disegnato sui sistemi di controllo di GE (oggi Emerson), scelto da CVA come partner preferenziale per l’affidabilità e le performance già sperimentate con precedenti soluzioni. Il valore aggiunto dei suddetti sistemi di regolazione è rappresentato dall’interfaccia utente, user friendly, semplice e affidabile, disegnata ad hoc per soddisfare le esigenze dell’impianto e le attese dell’operatore.

Inoltre i livelli di regolazione risultano più precisi ed attendibili, la qualità di gestione dell’esercizio della rete elettrica è migliorata, si sono evitati perdite di energia e fuori servizi della rete. Anche il prezioso patrimonio ambientale della Valle D’Aosta ne ha sicuramente tratto beneficio.

Il team Innovation non si è accontentato del perimetro della centrale idroelettrica ed ha anche realizzato la prima Automazione delle Opere di Presa e controllo automatico del Deflusso Minimo Vitale, denominato AUTOP. Questo sistema è stato applicato, per il momento, a bordo del grande sbarramento sul fiume Dora Baltea sito a Pont Saint Martin a servizio dell’impianto CVA di Quincinetto 2 e sullo sbarramento di Sarre a servizio dell’impianto CVA di Quart.

Oggi è in corso lo sviluppo del Regolatore di Impianto (di cui il primo prototipo di Regolatore di Livello è già pienamente in servizio sull’impianto di Hone 1) – collocato gerarchicamente al di sopra delle automazioni di gruppo e punto di confine tra controllo locale e remoto – che consentirà il funzionamento in totale autonomia dell’impianto idroelettrico.

Quarta ed ultima fase del progetto, andrà a finalizzare l’iter di ricerca e sviluppo del team Innovation di CVA sul tema del controllo automatico della generazione idroelettrica. Questo importante obiettivo da raggiungere è stato fissato ambiziosamente per il 2021 sull’impianto idroelettrico di Signayes. CVA guarda nuovamente al futuro e conta di esportare al più presto queste Soluzioni sviluppate tutte internamente con competenze da addetti ai lavori, che ad oggi non vantano eguali.

La soluzione ha riscosso l’interesse di operatori primari del settore elettrico e numerose realtà europee si sono mostrate interessate all’implementazione sui propri impianti.

CVA ha così creato uno standard di tecnologie per rendere omogeneo e altamente performante la gestione degli asset di produzione idroelettrica.