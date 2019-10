Anteprima mondiale all’Arco d’Augusto per la quarta giornata di T*Danse

Inizia alle 10.30 in Biblioteca regionale, con “Oltre la coreografia, oltre il teatro” per la sezione “Intorno agli spettacoli” la quarta giornata del Festival T*Danse – Danse et Technologie .Marco Chenevier e Francesca Fini dialogheranno con Marco Torrice e la compagnia Dynamis sul senso del far teatro e coreografia oggi, e sul rapporto tra arte e linguaggio per superare forme già ampiamente esplorate dalle avanguardie artistiche.

Alle 18, in anteprima mondiale nella suggestiva cornice dell’Arco di Augusto (e in caso di maltempo in Teatro della Cittadella dei Giovani), andrà in scena la terza performance della pluripremiata coreografa Cindy Van Acker/Cie Greffe programmata a T*Danse: “Shadowpieces V”. A seguire, alle 18.30 l’Opening Aperitivo alla Caffetteria autogestita della Cittadella. Alle 21.30, nel Cortile della Cittadella, viene presentato in prima nazionale lo spettacolo “Anatomía Metamórfica” di Melina Peña, una produzione Materic, L´Hospitalet, Cataluña.

“Siamo diventati un multi-corpo che deve sviluppare molteplici abilità e possedere la capacità di cambiare, risolvere e accumulare informazioni in accordo con le richieste di questo mondo, - spiega l’artista - funzionando come un fornitore di servizi. Siamo in costante resistenza e opposizione a questa forza che viene imposta su di noi, passiamo ripetutamente dalla resistenza all’efficienza”. Artista con base a Barcellona e nata al confine tra Messico e USA, Melina Peña conduce un’ampia ricerca del suo linguaggio corporeo.

Arriva dalla Danimarca, invece, la Granhøj Dans Company con “FU-FB”. Lo spettacolo, firmato da Palle Granhøj e Laszlo Fulop, è una prima assoluta di cui viene riservata la visione solo al Club degli Host, per ringraziare i più di sessanta abitanti di Aosta e dintorni che supportano il festival T*Danse accogliendo nelle loro case gli ospiti internazionali.