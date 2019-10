Cittadino della Guinea Bissau in carcere perlesioni operatore La Sorgente

Nella giornata di ieri la Squadra Mobile della Questura di Aosta, unitamente a personale della Volante, ha dato esecuzione all’ordinanza di revoca del decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione e conseguente ripristino dell’ordine medesimo, nei confronti di un cittadino della Guinea Bissau, J. M., classe 1996, in Italia senza fissa dimora, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Aostache lo ha condannato a 11 mesi e 28 giorni di carcerazione, per i fatti accaduti nello scorso mese di maggio.

In quell’occasione J. M. era stato arrestato dagli operatori della squadra Volante della Questura per le lesioni ai danni di un operatore della cooperativa “La Sorgente” e per i danneggiamenti causati all’internodella struttura.