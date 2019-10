Aosta: Impegno per fermeare la guerra del governo turno ai curdi

"Fermiamo l’attacco turco in Siria". Lo chiede con un ordine del giorno la consigliera comunale di Aosta, Carola Carpinello (L'Altra Valle d'Aosta – Sinistra per la Città) che è già statao sottoscritto da tanti altri consiglieri.

"Siamo tutti sconfortati dalle notizie che stiamo apprendendo dagli organi di informazione sull’attacco turco ai danni della popolazione curda siriana, tradita dalle potenze occidentali dopo aver combattuto in prima linea per sconfiggere l’ISIS". Si legge nel documento.

Carola Carpinello ricorda poi "la serie incredibile di soprusi che i curdi hanno subito dalla fine dell’ottocento e che hanno negato che si costituissero in nazione.

Con l'ordine del giorno i sottoscrittori chiedono che "i nostri parlamentari facciano tutto quanto in loro potere, all’interno del Parlamento, per far cessare le ostilità nell’area, e perché siano finalmente riconosciuti i diritti del popolo curdo".