Le congrès Uv samedi 30 novembre à Gressan

La politique régionale se joue toujours sur des équilibres très précaires, les délégués ont partagé la proposition du Comité Fédéral de commencer l’analyse d’une éventuelle modification de la loi pour l’élection du Conseil de la Vallée, avec le but surtout d’essayer de trouver une forme d’élection qui puisse assurer une gouvernabilité plus solide. Néanmoins cette analyse devra être faite avec la juste confrontation interne et dans les temps qui seront nécessaires.

Le Conseil Fédéral a aussi relancé la nécessité de poursuivre la confrontation avec les autres forces politiques autonomistes pour aboutir à un point définitif du parcours qu’on a commencé et qui reste un objectif prioritaire pour le futur de la politique valdôtaine.

Le congrès annuel a été fixé pour samedi 30 novembre à Gressan, le thème choisi pour l’édition 2019 est: «L’épanouissement des mouvements autonomistes dans l’époque des populismes et des nationalismes». Les jours qui nous séparent du rendez-vous du 30 novembre seront utiles aux sections pour une profitable confrontation interne et pour élaborer des propositions.