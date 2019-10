Ancora aperti i termini del secondo Avviso per contributi a favore di PMI impegnate nella Bassa via della Valle d’Aosta, Cammino Balteo

L’Assessorato Affari europei, Politiche del lavoro, Inclusione sociale e Trasporti ricorda che nell'ambito del Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR) sono ancora aperti i termini per presentare domanda per la concessione di contributi in conto capitale in regime de minimis per progetti di investimento nel settore turistico-ricettivo, commerciale e dei servizi correlati, finalizzati a fornire accoglienza, ristoro, supporto e animazione ai fruitori del percorso e delle varianti all’itinerario della Bassa via della Valle d’Aosta, denominato Cammino Balteo.

Possono beneficiare del contributo in conto capitale le PMI o le Reti di PMI con unità locali ubicate nel territorio dei Comuni attraversati dal percorso e dalle varianti all’itinerario Cammino Balteo e che possiedono i requisiti elencati nell'Avviso.

La domanda di contributo e i relativi allegati devono essere presentati sul sistema informativo SISPREG2014, utilizzando l’apposito formulario, entro le ore 12 del 20 dicembre 2019.

Per qualsiasi richiesta di assistenza tecnica nell’utilizzo del sistema informativo SISPREG2014, è possibile chiamare il numero verde 800 610 061, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 17.30, oppure inviare una mail a: infoservizi@regione.vda.it

Ai fini della corretta predisposizione della domanda, è possibile chiedere informazioni agli uffici dell’Assessorato Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali, Struttura organizzativa Strutture ricettive e commercio – Loc. Autoporto, n. 32 (telefono 0165 – 527716).