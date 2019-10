Sono previste modifiche alla circolazione lungo la strada regionale di Perloz.

Per consentire l’esecuzione dei lavori di adeguamento delle reti idriche e fognarie delle frazioni Plan de Brun e Vignolet, è disposto il divieto di transito ai veicoli aventi massa superiore, apieno carico, a 6,00 tonellate sulla s.r. 1 di Perloz, nel Comune di Perloz, (dal km 1+720 al km 2+400 in Località Plan de Brun), fino alle ore 17.00 di venerdì 13 dicembre 2019. Per i mezzi con massa a pieno carico superiore a 6.00 tonnellate, la Località Capoluogo del Comune di Perloz rimarrà normalmente raggiungibile percorrendo la s.r. 44 della Valle del Lys, svoltando in Località Tour d’Héreraz.