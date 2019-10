IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 22 OTTOBRE 2019 APRÈS-MIDI @FANTI E SANTI@

Che tristezza quel crocifisso appeso al tricolore in una manifestazione di piazza! Pareva il ritorno alla medievale simonia in nome della propaganda elettorale più becera. Non per fare il Savonarola come Salvini, che ha lanciato i suoi strali ai nemici politici rifacendosi al vangelo, ma ricordino che i mercanti dal tempio furono cacciati proprio dal quel Cristo che adesso mettono in svendita. (PARE)

