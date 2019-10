Auto si ribalta in autostrada, ferita conducente

Lo scoppio di un pneumatico potrebbe essere all'origine dell'incidente stradale avvenuto questa mattina alle 10 sull'autostrada A5 Aosta-Courmayeur, nella corsia in direzione Monte Bianco.

La conducente di un'auto, una 33enne ligure, dopo essere entrata in galleria ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato. Soccorsa dal 118, la donna è stata ricoverata in Pronto soccorso in fase diagnostica. Sul posto 118, Vigili del fuoco e polizia stradale, che sta completando gli accertamenti su cause e dinamica dell'incidente, che non ha coinvolto altre vetture.