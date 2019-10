I Sindaci valdostani a confronto sull’economia civile - appuntamento annullato

Il Presidente del Celva, Franco Manes, e il Vescovo di Aosta, Sua Eccellenza Monsignor Franco Lovignana, promuovono un incontro con l’economista Leonardo Becchetti, dedicato ai Sindaci e agli Assessori dei Comuni della Valle d’Aosta, dal titolo “Economia civile per i Comuni: politiche attive per il bene comune e lo sviluppo sostenibile”.

L’incontro doveva svolgersi martedì 22 ottobre prossimo, a partire dalle 14:30, presso la sede del Celva in Piazza Narbonne 16 ad Aosta, ma a causa di un’indisposizione del relatore, il prof. Leonardo Becchetti, il confronto sul tema “Economia civile per i Comuni: politiche attive per il bene comune e lo sviluppo sostenibile”.Sarà riproposto nelle prossime settimane.