Brissogne: Avviati lavori messa in sicurezza antialluvione

La pulizia e la risistemazione dell’alveo del torrente Les Laures, il rifacimento del ponte crollato a monte della briglia di Vaud; la realizzazione di un muro deviatore di valanga a valle di Ayettes. Sono alcune delle opere urgenti per migliorare la sicurezza del territorio, soprattutto a prevenzione delle alluvioni, avviate in questi giorni dall'Amministrazione comunale di Brissogne, come ha reso noto il sindaco, Bruno Menabreaz, nel corso dell'ultimo Consiglio comunale. Per i lavori sono stati impegnati oltre 400.000 mila euro, finanziati in parte dalla Regione (30%) ma soprattutto dal Comune.

Dovranno essere anche sostituiti gli impianti di illuminazione pubblica in località Neyran, così come è iniziato il rifacimento dell’impermeabilizzazione dell’autorimessa sottostante il parco giochi della stessa frazione. Per quanto riguarda i lavori di asfaltatura delle strade comunali, richiesti a gran voce dalla minoranza nei mesi scorsi, stanno per essere ultimati i 150 metri di asfalto dell’ultimo tratto della strada che, da frazione Gramonenche, conduce agli alpetti dell'Arp.

Nel contesto dei lavori di manutenzione stradale, il Consiglio comunale ha approvato la convenzione quinquennale con il Comune di Saint-Marcel per la gestione delle strade intercomunali, in particolare della strada dell’Envers.