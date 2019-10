Aosta: Nuove assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica

Questa mattina l'Arer ha iniziato a contattare i 39 nuclei che, dopo la verifica prevista per legge effettuata sui primi 100 in graduatoria, hanno confermato la permanenza dei requisiti necessari all'assegnazione di un un'alloggio di edilizia residenziale pubblica a titolo definitivo, per far visionare loro gli alloggi attualmente disponibili (buona parte siti presso i nuovi edifici del contratto di quartiere uno).



"Secondo il cronoprogramma ipotizzato da Arer - spiega l'assessore alle politiche socali del Comune di Aosta, Luca Girasole (nella foto) - e salvo imprevisti tutti dovrebbero visionare e scegliere gli alloggi disponibili entro la fine del mese di novembre e, in seguito ad una apposita delibera dirigenziale, diventarne assegnatari a titolo definitivo".



Nel frattempo l'ufficio casa del comune di Aosta sta ultimando i lavori di verifica dei requisiti dei nuclei che erano collocati dalla posizione 101 alla 200.



"Il risultato di questa verifica - sottolinea ancora Girasole - verrà poi presentato alla Commissione Regionale per le Politiche Abitative per la sua approvazione e, successivamente, verrà inoltrato ad Arer per dare il via alla seconda tornata di sopralluoghi finalizzati ad assegnare gli alloggi che rimarranno a disposizione (dopo la prima tornata) e quelli che nel frattempo dovessero liberarsi e diventare disponibili".