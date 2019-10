I GIORNALI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Oggi in primo piano sui giornali nazionali anche Conte alza la voce contro gli esponenti del governo contrari ad alcune norme della manovra finanziaria; in evidenza anche il centrodestra in piazza a Roma, problematiche della Brexit e gli effetti dell'attacco alla Siria



Il Corriere della Sera - L'altolà di Conte, 'fuori chi non fa squadra'. Roma, riecco il centrodestra, sul palco la sfida tra i leader, e Salvini 'dobbiamo studiare'. Brexit, il Parlamento contro Johnson

La Stampa – L'ira di Conte, 'Renzi e M5S con me o fuori'. Brexit, Jhonson sconfitto in Parlamento. 'Dalla Siria un dominio di sconfitti'

La Repubblica - Conte blinda la manovra, 'è fatta, non torna in CdM', ma lunedì si riprende a trattare. Brexit, Johnson ha chiesto il rinvio alla Ue

Il Sole 24Ore – Manovra, nuovi balzelli per 5 miliardi tra casa, gioco e sigarette. Tetto al contante, le trappole da evitare dagli acquisti ai regali

Il Fatto Quotidiano - Conte, 'al Governo chi non vuole fare squadra è fuori. Carcere ai grandi evasori? non cedo di un millimetro. M5S grida onestà, tutti in quella direzione'

Gazzetta dello Sport - Juve-Bologna, piede poi braccio di De Ligt: niente rigore. Lazio, 'i due penalty ci sono'. Moto3 Motegi, Dalla Porta trionfo doppio.



Gazzettamatin.it - Sarre, bolle di sapone e nasi rossi per l'addio alla dottoressa Solfamì

Aostasera.it - Un fiume di persone per l'ultimo saluto a Ivy

Aostaoggi.it - Ultimo concerto della rassegna 'Cathedrale Harmonie'



Aostanews24.it - Morte di Andrea Susanna, aperto un fascicolo per omicidio colposo

BobineTV - Marzi è andato a cercare il centro alla Leopolda