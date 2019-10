Voucher per l’alternanza scuola-lavoro

La Chambre Valdôtaine, al fine di promuovere ulteriormente l’inserimento di studenti in percorsi di alternanza scuola-lavoro ha integrato la dotazione finanziaria del bando destinato alle micro, piccole e medie imprese valdostane. I percorsi ammissibili sono quelli realizzati dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2019 con una durata minima di 50 (cinquanta) ore, ripartite in un arco temporale definito dalla convenzione scolastica.

L’agevolazione consiste nel riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dell’impresa ospitante di 500 euro per ogni studente ospitato nell’impresa e di ulteriori 200 euro nel caso di inserimento in azienda di studente diversamente abile certificato ai sensi della legge n. 104/1992. 2.

Potranno essere erogati al massimo 4 voucher da 500 euro (ognuno corrispondente all’ospitalità di uno studente) a impresa, oltre a eventuali 200 euro per studente diversamente abile. Per ogni ulteriore informazione e per scaricare la modulistica: www.ao.camcom.it/alternanzascuola-lavoro.aspx