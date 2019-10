Pontey: Anche nel 2019 il pacchetto anticrisi per le famiglie in difficoltà

“Il pacchetto anti crisi comunale doveva originariamente essere una misura a termine, in quanto si sperava e supponeva che la crisi socio economica durasse poco tempo, invece ancora oggi dobbiamo constatare che essa “morde” ancora soprattutto le famiglie ed il ceto medio. I fondi messi a disposizione dall’Amministrazione comunale, conclude il Sindaco, non risolvono il problema, ma rappresentano un segnale di vicinanza per alcune fasce della popolazione”. Rudy Tillier, sindaco di Pontey, spiega così la riproposizione del pacchetto anticrisi promosso dall’amministrazione comunale.

Infatti scadono il prossimo 8 novembre i termini per la presentazione delle domande previste nell’ambito del “pacchetto anti crisi comunale” che da diversi anni l’Amministrazione comunale pianifica a favore dei suoi residenti per il sostegno alle spese di riscaldamento e per la prima infanzia.

Le prime interessano gli anziani e gli inabili, le seconde i neo genitori aventi figli di età compresa tra zero e tre anni.