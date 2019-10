Aperte le iscrizioni ai laboratori Formazione Musicale ad Aosta e Pont Saint Martin

Anche quest’anno la SFOM, Scuola di Formazione e Orientamento Musicale, apre le iscrizioni ai laboratori musicali per i non iscritti alla scuola. I laboratori, percorsi tematici, sia pratici sia teorici, affrontano linguaggi e argomenti musicali specifici, spaziando dal piccolo ensemble al gruppo orchestrale, dall’attività di ascolto guidato al coro, dalle band rock e agli ensemble di musica tradizionale.

Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre 2019 l’ammissione ai laboratori è subordinata a un colloquio con il docente di riferimento, che valuterà i prerequisiti d’ingresso dell’allievo

I laboratori a cui è possibile iscriversi sono: Atelier d’archi, Atelier fiati, Batucada, Combo Jazz, ElConjuntoSFOM; Elementi di tecnica pianistica; Ensemble di chitarre; laboratorio su repertori delle tradizioni popolari in particolare quelle balcaniche, mediorientali (Esercizi di stile); Grooves per basso elettrico, contrabbasso, batteria e percussioni; tre iniziative dedicate alla pratica dell’improvvisazione per differenti livelli (ImpaLab, Improvvisamente, Invito all'improvvisazione), JazzSfom Orchestra, Laboratorio di Musica Irlandese da camera, Musica Antica, laboratorio per amatori (Over 18), Rock&Pop1, laboratorio di approfondimento storico culturale (Sentire Ascoltare Capire), uno di avvicinamento alla musica (Suono Subito).

Un corredo di offerte che non è complementare all’attività ordinaria – afferma la Presidente della Fondazione Viglino, Anna Merlo – ma ne è parte sostanziale, perché garantisce pluralità e flessibilità all’offerta formativa e permette di intercettare bisogni emergenti del territorio garantendo una risposta puntuale e tempestiva.

Le attività si svolgono ad Aosta e Pont-Saint-Martin, a partire dalla prima settimana di novembre 2019 fino alla prima di giugno 2020. La scheda d’iscrizione è scaricabile dal nostro sito internet www.fondazionemusicalevda.it e può essere consegnata in segreteria oppure inviata per posta elettronica.