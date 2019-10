Vodafone: tutte le assunzioni in Italia

Vodafone, azienda leader a livello mondiale nel settore delle telecomunicazioni mobili, ricerca varie decine di persone da assumere presso le proprie sedi in tutta Italia.

La ricerca riguarda Garanti della Qualità, che dovranno progettare e realizzare test identificando carenze e gestendo incidenti e problemi; Specialisti della Soluzione, che dovranno gestire i progetti loro assegnati, interagire con altri team di progettazione e sviluppo e collaborare strettamente con i team operativi; Responsabili Acquisizione Clienti, che dovranno contribuire allo sviluppo delle pratiche di vendita, monitorare la soddisfazione dei clienti e le tendenze del mercato al fine di affrontare nuove opportunità; Specialisti delle Operazioni di vendita, che dovranno individuare le opportunità per migliorare le prestazioni e gestire i dati mantenendo aggiornati i dati nei sistemi etc. oltre a tante altre figure.

I candidati devono essere audaci, innovativi, curiosi, con attitudine al problem solving e al raggiungimento degli obiettivi, con capacità comunicative, appassionati di tecnologia e innovazione e con il desiderio di cambiare il mondo che li circonda.

L’azienda nata nel 1995 come Omnitel, primo operatore mobile alternativo al monopolio allora vigente in Italia, nel 2001 entra a far parte del Gruppo Vodafone. Oggi opera in 25 paesi ed è presente con accordi di partnership in altri 44, solo in Italia ha circa 7.000 dipendenti, di cui ... continua a leggere