I GIORNALI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Oggi in primo piano sui giornali nazionali l'inasprimento delle tensioni politiche sulla posizione di Conte rispetto ad alcune norme della manovra finanziaria; in evidenza anche i disordini in Catalogna, la fragilità della tregua in Siria e l'avvio dei dazi Usa



Il Corriere della Sera - Contanti, Di Maio minaccia Conte, governo nuovamente a rischio. Barcellona, esplode la rabbia catalana. Partiti i dazi Usa, allarme rosso per il Parmigiano

La Stampa – Manovra, asse anti-premier, Renzi e Di Maio all'attacco. Barricate, scontri e feriti: la battaglia di Barcellona. La tregua fragile al confine siriano

La Repubblica - Di Maio sfida Conte, 'fa sponda con il Pd, ma i voti li abbiamo noi'. Catalogna, scontri e disordini in piazza. Siria, tregua in bilico

Il Sole 24Ore – Dalla Sugar Tax alla Quota 100, tutte le misure a rischio nella manovra. Tetto al contante, le trappole da evitare dagli acquisti ai regali

Il Fatto Quotidiano - Renzi e M5S all'attacco della manovra, 'serve vertice, su pos e partite Iva segnali culturali devastanti'

Gazzetta dello Sport - Juve, c'è Bernardeschi con Higuain e CR7; Napoli, riecco Koulibaly; tocca a Muriel nell'Atalanta



Gazzettamatin.it - Bastonò un'anziana a Valtournenche, condannato Vigile del fuoco

Aostasera.it - Arrestato in Veneto il falso medico che aveva operato in Valle

Aostaoggi.it - Valle d'Aosta, un ragazzo tra servizi sociali e 'fantapsicologia'



Aostanews24.it - La Valle d'Aosta protagonista su 'In Viaggio'

BobineTV - Il Centro servizi Courmayeur liquida il manager