Passeurs turchi arrestati dalla Polizia di Stato al Monte Bianco

Nelle prime ore del mattino di oggi la Polizia di Stato ha arrestato K. M. e K.H., entrambi cittadini turchi di 41 anni, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Personale della Polizia di frontiera in servizio al Traforo Monte Bianco ha sottoposto a controllo un veicolo Audi A6 con targa francese in uscita dal territorio nazionale, a bordo della quale viaggiavano i due citati cittadini turchi.

Insieme a loro viaggiavano altri tre cittadini turchi i quali, ad accertamenti effettuati, sono risultati irregolari sul territorio italiano. I tre passeggeri sono stati messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Aosta per i provvedimenti relativi alla loro permanenza in teritorio italiano; due di loro sono stati denunciati in stato di libertà per aver esibito, al momento del controllo, due passaporti biometrici turchi intestati ad altra persona.

Dopo l’arresto, i due passeurs sono stati messi a disposizione dell’A.G. in attesa di determinazioni. L’auto sulla quale viaggiavano è stata posta sotto sequestro così come la somma in contanti di 1000 euro trovata in possesso di K. M. e K.H.