Progetto regionale per sostenere natalità e conciliare lavoro e famiglia

Le Commissioni presiedute dagli unionisti hanno inziato ad occuparsi di famiglia, conciliazione con il lavoro e natalità così come indicato dalla mozione approvata dal Consiglio regionale lo scorso 13 giugno e che prevede l'implementazione di misure concrete di articolazione delle responsabilità familiari e lavorative e per prendere in carico il problema di riduzione della natalità nella nostra regione.

Nella foto da sn: Marina Fey, l'assessora Chantal Certan e Laura Ottolenghi

Le Commissioni hanno sentito l'Assessore regionale all'istruzione, università, ricerca e politiche giovanili, Chantal Certan, unitamente alla Sovrintendente agli studi, Marina Fey, e la Consigliera di Parità, Laura Ottolenghi.

Nei prossimi giorni saranno sentiti gli Assessori regionali alle politiche del lavoro e alla sanità, salute e politiche sociali, avvalendoci anche del supporto dell'Osservatorio economico e sociale dell'Amministrazione regionale.

Per i Presidenti di Commissione Barocco e Bianchi si tratta certamente di un argomento rilevante: "la situazione demografica della Valle d'Aosta è caratterizzata da trend negativi e da bassi tassi di natalità; nel 2018, in pratica, sono stati più numerosi i decessi delle nascite. Anche la diminuzione delle iscrizioni alle scuole testimoniano di questo andamento. È un problema che riguarda tutti i comuni della nostra Regione, ma incide di più per quelli più piccoli, già maggiormente a rischio di spopolamento. Seguiremo questo importante dossier con la dovuta attenzione".