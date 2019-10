La Jeunesse Valdotaine chiama a raccolta per disegnare il futuro della Valle

Nel mondo politico valdostano qualcosa si muove e i giovani unionisti hanno deciso di scendere in campo con l’ambizioso progetto di disegnare il futuro della Valle e soprattutto quello dei giovani che vivono un momenti di grande scoramento per la mancanza di prospettive.

Tra qualche mese i valdostani sono chiamati a rinnovare i consigli comunale ed i sindaci e per questo i giovani unionisti guardano al futuro tra partecipazione politica e governo locale.

Quello dell’assenza di ricambio generazionale anche in Valle resta uno dei dati più allarmanti degli ultimi decenni. La politica non consente l’accesso e non favorisce la partecipazione giovanile o semplicemente ci troviamo davanti a generazioni che non sono minimamente interessate?

Alla domanda cercherà di rispondere la Jeunesse Valdotaine che questa mattina discute, n un confronto pubblico e libero nella sede dell’Uv di Saint Martin de Corleans ad Aosta.