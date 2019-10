I GIORNALI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Oggi in primo piano sui giornali nazionali percorso e risvolti della crisi politica derivata dalla manovra finanziaria; in evidenza anche l'accordo per il cessate il fuoco in Siria e il percorso di uscita dalla Ue della Gran Bretagna



Il Corriere della Sera - Emendamenti, la manovra è sotto assedio. L'intesa, Brexit nel 2020. Trump ottiene da Erdogan il cessate il fuoco in Siria e l'allontanamento dei curdi

La Stampa – Erdogan cede agli Usa, è tregua. Accordo con l'Ue, Jhonson vede la Brexit, 'Westminster dica 'sì' o salterà tutto'. Zingaretti, 'se Renzi boicotta, alle urne'

La Repubblica - Accordo Usa-Turchia sul cessate il fuoco in Siria. Zingaretti, 'se Renzi boicotta la manovra alle urne con Conte premier'. Brexit, sì nel 2020

Il Sole 24Ore – La manovra 'minacciata' da tensioni politiche. Ministangata sulla casa, triplicano le imposte ipocatastali, cedolare sugli affitti al 12,5%.

Il Fatto Quotidiano - Siria, accordo Usa-Turchia per il cessate il fuoco. Pence, 'tregua di 120 ore per far ritirare i curdi'

Gazzetta dello Sport - Arrestato il tifoso che investì Belardinelli davanti a San Siro: omicidio volontario. GP Giappone, Motegi, Libera1, tripletta Yamaha



Gazzettamatin.it - Commissioni consiliari, il pm, 'ndrangheta? Rischio è la sottovalutazione del fenomeno'

Aostasera.it - L'ultimo saluto ad Andrea Susanna della sua grande comunità

Aostaoggi.it - Istat, Aosta tra le città in deflazione a settembre



Aostanews24.it - Osservatorio turistico della Valle d'Aosta, 2019 miglior anno degli ultimi 10

BobineTV - E' morta Ivana Meynet