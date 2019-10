Crisi alimentare: il modello del pasto in famiglia

Sono ancora troppi i fratelli che continuano a soffrire i drammi della fame e della malnutrizione». I moniti che arrivano da più parti «non sono solo forieri della persistente e iniqua distribuzione nel mondo dei frutti della terra», ma «hanno rivelato il preoccupante svilimento del mezzo di sostentamento, con gravi ripercussioni sulla salute e sull’esistenza umana».

È quanto ha affermato l’Osservatore permanente della Santa Sede presso la Fao, l’Ifad e il Pam, monsignor Fernando Chica Arellano, durante il suo intervento tenuto oggi a Roma, nella sede della Fao, in occasione dell’incontro «Alimentazione sana e dignità umana», organizzato a margine della Giornata mondiale dell’alimentazione.

Nel mondo — ha detto Chica Arellano — gli oltre 820 milioni di affamati sono tristemente menzionati accanto ad un incremento esponenziale delle persone in sovrappeso, vittime di diete alimentari eccessive o sbilanciate: «Questo significa che il fardello delle malattie può essere attribuito per oltre la metà alla fame e, per il resto, agli apporti energetici sbilanciati o alle deficienze vitaminiche e minerali, che si stanno propagando tanto nei paesi industrializzati quanto in paesi in via di sviluppo».

Monsignor Chica Arellano ha ricordato l’antico proverbio spagnolo, «Mas mató la cena que sanó Avicenna», a sintetizzare «che la malnutrizione incide tanto più della spada sulla salute e sulla salvaguardia della dignità umana». Chi riceve gli indispensabili apporti energetici o nutritivi in quantità insufficiente o smodata non riesce a svolgere una vita sana e attiva. «Le conseguenze sono malattie gravi — ha ricordato Chica Arellano — morti e un’incalcolabile perdita delle potenzialità umane e dello sviluppo sociale».

Nel contesto sopra descritto è evidente il rischio di sminuire eccessivamente il senso dell’alimentazione, «dimenticando che essa non è soltanto un fatto naturale, determinato da necessità fisiologiche, ma è anche un fenomeno culturale carico di valenze simboliche e determinato da fattori psicologici, sociali e religiosi». Esiste, infatti, «una vera e propria cultura della cucina e della tavola, che appartiene a ciascuna tradizione. Essa comporta l’osservanza di norme relative al modo di apparecchiare la tavola; al posto che ogni commensale deve occupare ed al contegno che deve tenere; all’ordine delle pietanze; al modo di preparare, servire e presentare i cibi; alle modalità di consumazione; a quello che si può fare o che è assolutamente vietato durante un banchetto».

Il galateo «stabilisce regole di successione, associazione od incompatibilità tra diversi alimenti che non sempre e non solamente hanno un riscontro in termini dietetici, ma anche religiosi, sociali, politici». In tal senso, ha spiegato ancora monsignor Chica Arellano, «condivisione e socialità, ingredienti essenziali per l’alimentazione umana, fanno sì che a tavola non si condivida solo il pasto, ma si scambino anche parole e gesti capaci di nutrire quelle relazioni che danno senso alla vita sostenuta dal cibo».