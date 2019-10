La pizza: O è Pizza Pazza o non è pizza (VIDEO)

Ciao sono Stefano Maione. Sono nato ad Acerra, in provincia di Napoli e la passione per la pizza è iniziata fin da piccolo. La presentazione è una pillola di simpatia e un’iniezione di fiducia per chi si vuole gustare una pizza che è ben più di una pizza che se non è pazza non è una pizza. La vera pizza unica nel suo genere è Pizza Pazza.

Infatti Stefano Maione, fin da bambino andava in bottega e imparava a stendere le pizze. Aveva le mani piccole, come tutti i bambini di 7 anni, ed era veramente difficile allargare l'impasto e renderlo sottile e rotondo.

Ma dopo tanta bottega, ha lavorato per numerose pizzerie di Napoli, ha scoperto la Valle d’Aosta e ha così portato il sapore e il calore della buona pizza napoletana nella nostra regione. E ne sanno qualcosa gli avventori del Bellair di Gressan e La Betulla di Sarre.

Una notte Stefano si è svegliato e ha sfidato sé stesso decidendo di mettersi in proprio aprendo ad Aosta la pizzeria Pizza Pazza in Corso Lancieri 24, dove le pizze sono follemente buone.

E oggi uno staff affiatato che usa prodotti di prima scelta, impasti e ingredienti scelti, produce e serve sempre nuove e gustose pizze convinto che se la pizza non è pazza non è pizza.

Ogni messe alla pizzeria Pizza Pazza sperimentano nuove ricette per soddisfare i palati più esigenti ma anche per dare soddisfazione ai clienti sempre prodighi di suggerimenti.

Dal prossimo mese, alla già lunga lista di pizze se ne aggiungono altre tre ideate da Stefano che non ne svela i segreti perché sono da provare di persona.

Dei prezzi neanche la pena parlarne perché non temono confronti. La qualità è eccelsa frutto di una passione trasmessa da Stefano al proprio lavoro e alla sua squadra.

Pizza Pazza Corso Lancieri 24 e sul sito potete trovare tutte le pizze, fotografate una ad una www.aostapizzapazza.it