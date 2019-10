Château Noël, i mattoncini Lego protagonisti e laboratori per bambini al Gamba

Il progetto concerne un allestimento di opere e creazioni originali in mattoncini LEGO®, in occasione della manifestazione Château Noël e comprende l’organizzazione di laboratori di costruzione (decorazioni natalizie) e di robotica educativa per bambini (con la costruzione di piccoli robot), che verranno organizzati nei fine settimana di dicembre (7/8, 14/15, 21/22, 28/29) e nel primo week-end di gennaio (4/5) con due appuntamenti, alle ore 16 e alle ore 17.30.

In occasione dell’evento saranno altresì organizzate delle visite guidate al Castello, prevedendo una tariffa ridotta di 3 euro per adulti e bambini.

"L'iniziativa - spiega l'assessore Laurent Vierin (nella foto) - mira a alorizzare i nostri castelli attraverso l’organizzazione di eventi di promozione e in questo caso alla ferma volontà di sostenere mostre e varie iniziative di carattere culturale del Castello Gamba così da promuoverlo anche attraverso questo progetto, che richiama l’attenzione dei più piccoli e in generale delle famiglie in un periodo di grande affluenza come quello natalizio".

Infatti, l'obiettivo, infatti, del progetto è quella di promuovere l’arte contemporanea attraverso l’utilizzo dei famosi mattoncini conosciuti in tutto il mondo ed è un modo originale ed efficace per sostenere e incentivare l’offerta del Gamba, un bene monumentale le cui caratteristiche e la cui versatilità contribuiscono a farne una location sempre più ricercata per molteplici iniziative ed eventi culturali.