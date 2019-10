Necessaria più collaborazione tra politica e Forze dell'ordine

"Sono stati due incontri utili e interessanti dai quali è emersa la necessità di una maggiore collaborazione fra la politica e le Forze dell'ordine con l'obiettivo di sviluppare una più forte consapevolezza da parte dell'opinione pubblica che talvolta, per disattenzione, ha sottovalutato il fenomeno delle infiltrazioni criminali". Patrizia Morelli (Av) Presidente della Prima commissione commenta così gli esiti dell'audizone del pm Luca Ceccanti e del tenente colonnello Carlo Lecca, neo comandante del Gruppo Carabinieri Aosta.

Il pm Luca Ceccanti ha sottolineato la sottovalutazione culturale del fenomeno della criminalità organizzata, ma sulla proposta di legge all'esame dei commissari ha espresso un giudizio positivo anche come strumento di miglioramento culturale.

Dopo Ceccanti è stato ascoltato il Comandante del Gruppo carabinieri di Aosta, il Tenente Colonnello Carlo Lecca, giunto da poco in Valle, che non ha aggiunto nulla di specifico alle dichiarazioni del magistrato ma ha parlato della propria, lunga esperienza nella lotta alla 'ndrangheta e ha assicurato che l'attenzione, indipendentemente dalle iniziative in essere, resta molto alta.

Da quanto emerso dalle audizioni, secondo la Presidente Morelli "non siamo di fronte a una malavita organizzata che spara o che compie gesti eclatanti: per questo occorre essere più attenti verso soggetti che agiscono subdolamente e sono più difficili da individuare. C'è bisogno di una sensibilizzazione culturale diffusa, che parta dalle scuole e che veda coinvolte tutte le istituzioni".

Con il tenente colonnello Lecca c'è stato, invece, uno scambio di informazioni per permettere anche alla Commissione di conoscere l'esperienza dell'ufficiale nella lotta contro la 'ndrangheta.