Confcommercio vuole una Valle green un logo per sensibilizzare commercianti e clienti

Confcommercio Imprese per l’Italia Regione Valle d’Aosta ha bandito, in collaborazione con l’Assessorato regionale dell’Ambiente , un concorso d’idee per l’elaborazione di un adesivo che solleciti l’attenzione sull’importanza di tutela l’ambiente.

Tra i 13 elaborati la giuria a scelto quello di due giovanissimi: Pierre Brunet e Luca Conchatre che hanno ideato un sorta di illusione ottica che trasforma i contorni geografici della nostra regione in una bottiglietta di plastica compressa. “Il logo – spiega Graziano Dominidiato, Presidente di Confcommercio VdA, vuole appunto comunicare la volontà della Valle d’Aosta di eliminare la plastica monouso e che, nella sostanza, è un obiettivo che anche la nostra Associazione intende perseguire con determinazione”.

Il logo “Confcommercio VdA loves Plastic free” sarà presentato domenica 20 ottobre alle ore 14,30, in viale Conte Crotti ad Aosta in occasione del Green Day VdA. Dopo la presentazione dell’elaborato sranno premiati i due autori, Pierre Brunet e Luca Conchatre che si sono aggiudicati il premio da 500 euro.

Il secondo logo classificato è di Eliseo Raso con un punteggio di 97. L’immagine studiata è un cuore con una forma semplice e stilizzata che dovrebbe richiamare l’amore per la natura e simboleggia la condivisione e l’aggregazione dei cittadini verso le problematiche territoriali.

Il terzo logo classificato è di Virginia Neyroz con un punteggio di 94 e rappresenta una bottiglia in plastica, anch’essa in silhouette con elementi all’interno di flora e di fauna per ricordare il terreno montano dove gli animali vivono.

Il logo selezionato è già stato registrato e sarà utilizzato da Confcommercio VdA e dagli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa.