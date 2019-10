Proseguono i lavori di risanamento della pavimentazione lungo la statale 26 nei comuni di La Thuile e La Salle

Proseguono gli interventi di risanamento della pavimentazione programmate dai tecnici Anas lungo la strada statale 26 “della Valle d’Aosta”. Completati gli interventi a Sarre, da domani i lavori interesseranno i territori comunali di La Thuile e La Salle, con ultimazione degli interventi prevista entro il 30 novembre.

lavori consentiranno il ripristino della pavimentazione per uno spessore di circa 10 centimetri con il rifacimento degli strati di tappeto di usura e del binder sottostante. Per l’esecuzione degli interventi, del valore di circa 700 mila euro, Anas ha previsto l’istituzione di un senso unico alternato regolato dai movieri nella fascia oraria 7 – 19 fino al 30 novembre, esclusi i festivi.

Completati invece da pochi i giorni i lavori di ripristino profondo della pavimentazione sulla statale 27 nei comuni di Etroubles e Saint Oyen, per un investimento di 460 mila euro. Sempre sulla statale 27, con la chiusura al traffico del Colle del Gran San Bernardo attiva da lunedì, uomini e mezzi Anas stanno eseguendo lo smontaggio delle barriere di protezione e della segnaletica verticale per mitigare i danni che le valanghe potrebbero arrecare durante l’inverno agli elementi che costituiscono la sede stradale. Il materiale sarà poi stoccato in deposito e rimontato per la riapertura al traffico, in primavera.

