Su discarica Pompio il Ministro chiede informazioni a Chatrina per risponede all'on. Tripodi

La lettera è nata a seguito del deposito sull’argomento di un’interrogazione parlamentare da parte dell’Onorevole Elisa Tripodi, che ha richiesto al Ministro l’avvio di verifiche, anche attraverso un’azione ispettiva, sulla situazione della discarica ubicata nel territorio valdostano.

Albert Chatrian

"Come riferitomi dai competenti uffici dell’Assessorato e dal Corpo forestale della Valle d’Aosta – sottolinea l’Assessore Chatrian - la Regione si è interessata della discarica in ogni circostanza: dall’autorizzazione, alla gestione, alla vigilanza e al controllo amministrativo e tecnico-operativo dell’impianto. Le nostre strutture hanno messo in campo, negli anni, tutte le risorse e le professionalità per ottenere il migliore risultato ponendo come prioritari due elementi: la salute delle persone e la tutela dell’ambiente.

Per questa ragione, ho rappresentato al Ministro Costa la piena disponibilità a fornire il nostro contributo in termini di esperienza e informazioni, sviluppate e raccolte sulla base delle nostre peculiari competenze, nel quadro di un confronto condiviso e con la collaborazione del Corpo Forestale della Valle d’Aosta".

Dopo ore di dibattito in Consiglio Valle e sopralluoghi dei consiglieri regionali e dei tecnici dell'Arpa, l'onorevole grillina Elisa Tripodi ha presentato un'interrogazione parlamentare al Ministro.Visto che il Ministro poco può fare, l'obiettivo della signbora Tripodi è la visibilità o gli interessi dei valdostani?