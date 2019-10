La danza contemporanea torna ad Aosta con il festival ‘T*Danse’

Danza e tecnologia solo all’apparenza paiono due mondi distanti. In realtà possono essere entrambe declinate nell’ottica della ricerca di nuove soluzioni, come vuole mostrare ‘T*Danse – Danse et Technologie’, il festival internazionale della nuova danza in calendario alla Cittadella dei Giovani da domenica 20 a domenica 27 ottobre. La rassegna ha due caratteristiche che la rendono diversa dalle altre: gli artisti restano ad Aosta tutta la settimana degli spettacoli e vengono ospitati, gratuitamente, da una cinquantina di famiglie aostane.

“Vogliamo un festival – hanno detto presentando la rassegna i direttori artistici Marco Chenevier e Francesca Fini – che sia innanzitutto l’emanazione dei desideri di una comunità, in cui ognuno possa farsi coinvolgere in base alle sue visioni e inclinazioni.”

Oltre agli spettacoli serali, a pagamento, T*Danse propone già questa settimana alcune performances urbane in città con i ‘melting potters’ di Marco Torrice ed organizza un nuovo progetto in tandem con la Sfom a cavallo tra danza, improvvisazione e musica.

Molti sono le anteprime nazionali ed internazionali con protagonisti, tra le quali l’ultima creazione di Darragh McLoughlin e il progetto della coreografa tedesca Anna Konjetzky dedicato agli speyyaypori più giovani, che sarà presentato in una matinée per la scola primaria.