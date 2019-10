CARDCONFINDUSTRIAVDA/CONAD per il Welfare Valle d’Aosta

Nasce nell’ambito del “Welfare Valle d’Aosta” la Welfare CARDCONFINDUSTRIAVDA/CONAD si concretizza il programma di welfare aziendale su scala regionale, promossoda Confindustria Valle d'Aosta ed è gestito da A.V.I. Servizi S.r.l.

Giancarlo Giachino

"Sono molto soddisfatto dell’ingresso dei Conad del territorio in Confindustria, apriamo in questo modole porte dell’Associazione al mondo della grande distribuzione. Lavoriamo ogni giorno - ha sottolineato Giancarlo Giachino, presidente di Confindustria VdA- per migliorare ed incrementare il supporto per le nostre imprese e questo servizio rappresentail raggiungimento di un obiettivo che da mesi ci eravamo prefissati”.

La Welfare CARD è la carta di pagamento prepagata, utilizzabile in oltre 2.000 punti vendita Conad che regala la libertà di una spesa senza pensieri. Sarà sufficiente presentarla alla cassa (nei punti vendita abilitati al servizio di tutta Italia) esi potrà usufruire del credito presente per l’acquisto dei prodotti.

Grazie alla convenzione, le aziende associate a Confindustria Valle d’Aosta, potranno acquistare la Card ad un prezzo agevolato rivolgendosi direttamente agli uffici dell’Associazione.

L'intesa, siglata dal Presidente di Confindustria Valle d’Aosta, Giancarlo Giachino, concretizza il percorso di collaborazione con i punti vendita Conad del territorio che si è già realizzato con la stipula di una convenzione per le aziende associate.





Il Presidente Giancarlo Giachino ha ribadito come l’intenzione di Confindustria Valle d’Aosta sia quella di ampliare e migliorare i servizi in essere per i propri associati.