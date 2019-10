I GIORNALI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Oggi in primo piano sui giornali nazionali i possibili effetti della manovra finanziaria sugli evasori ma alcuni punti dividono ancora il governo; in evidenza anche l'intervento della comunità internazionale per fermare l'attacco di Erdogan alla Siria e l'appello del Papa per 'chiedere scusa' alla Terra



Il Corriere della Sera - Si alla manovra, divisi sul fisco. Siria, Putin interviene per fermare l'avanzata turca ma intanto continua la fuga verso l'Iraq. Il Papa, 'la Terra è un dono, chiediamole scusa'

La Stampa – Una manovra che sfida gli evasori, Conte teme le lobby. Siria, è cambio della guardia, i russi al posto dei soldati Usa. Papa Francesco, 'chiediamo scusa alla Terra'

La Repubblica - La manovra divide ancora il governo Conte su fisco e pensioni. Trump si attiva per sollecitare a Erdogan una tregua.

Il Sole 24Ore – Manovra, l'attacco di Conte agli evasori, 'una lotta coraggiosa e giusta'. Trump, dazi e sanzioni contro la Turchia

Il Fatto Quotidiano - Documento di bilancio, Consiglio dei ministri fiume durante la notte. Sul tavolo anche il decreto fisco

Gazzetta dello Sport - Icardi, 'all'Inter auguro il meglio, ma se la becco in Champions...'. Rullo azzurro, Mancini eguaglia Pozzo, doppietta di Belotti al Liechtenstein, finisce 0 a 5

Gazzettamatin.it - Precipita in parapendio, giovedì 17 i funerali di Andrea Susanna a Gressan

Aostasera.it - Infiltrazioni di 'ndrangheta a Saint-Pierre e Aosta, prima riunione del Cosp

Aostaoggi.it - Incidente con ciclista, carabinieri denunciano il sospetto pirata della strada



Aostanews24.it - Scomparsa di Andrea Susanna, il cordoglio del Consiglio regionale

BobineTV - Consiglio Valle del 15 ottobre 2019