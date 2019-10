IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 16 OTTOBRE 2019 APRÈS-MIDI @ VAPORIERE E BIMODALI@ PERCHE'@

Dal sito www.storiavda.it

1 febbraio 1934 Entra in funzione sulla linea ferroviaria Torino-Aosta la motrice prodotta dalla FIAT con il nome di Littorina, che consente di effettuare il viaggio in 2 ore e venti minuti. (segnalato da un lettore)

Dal sito aostacronaca.it

16 ottobre 2019 Forse a causa del GPS il nuovo treno bimodale si blocca alla stazione di Montjovet. Passeggeri trasbordati e fatti arrivare ad Aosta con il bus Vita e soppresso convoglio delle ore 10,20 in partenza da Aosta. (red)

Ridateci le vaporire (anvi)

