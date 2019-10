Le notizie dal mondo della salute su ‘Newsl 2.0.’

Il numero di ottobre di “Newsl 2.0”, periodico trimestrale dell’azienda sanitaria valdostana è in rete sul sito dell’Azienda Usl della Valle d’Aosta nella sezione della home page “Sempre informati”.

Tra gli argomenti del numero di ottobre: il Piano di protezione delle famiglie fragili in ambito oncologico; il nuovo laser per il reparto di Otorinolaringoiatria, il punto della situazione sulle passeggiate facili del progetto MisMI, il Modello integrato di salute per una montagna inclusiva che riunisce Italia e Francia con l'obiettivo di sviluppare servizi sociali e sanitari integrati di prossimità.

Sono anche presentate le iniziative per la giornata della salute mentale e della menopausa, l’Obesity day, il congresso interregionale della società scientifica SIRU, organizzato dal PMA, il centro con sede all’ospedale Beauregard che si occupa della riproduzione medicalmente assistita.

Infine un invito ai dipendenti e ai lettori a contribuire all’ormai prossimo ventennale di Newsl, “compleanno” che sarà celebrato con un numero speciale dedicato a “come eravamo”.

Al link www.ausl.vda.it/elementi/www2016/newsl/newsl_77_sett_ott_2019.pdf sono consultabili le ultime notizie e quelle in archivio, la rassegna della stampa, gli opuscoli e il materiale informativo prodotto e realizzato dall’Usl, le guide ai servizi delle strutture, l’archivio delle puntate di “Star bene. L’esperto risponde” realizzate da Radio proposta in Blu con la collaborazione dell’Usl.