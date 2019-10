IChiede patteggiamento insegnate sostegno che vessava bimbo autistico

I fatti risalgono all'autunno del 2017, quando i genitori del bambino si erano accorti che da quando il figlio era passato dall'asilo nido alle elementari qualcosa non andava. Non voleva più dormire da solo, piangeva nel sonno, spesso gridava 'vergognati', e non voleva più andare a scuola.

Durante un incontro con gli insegnanti, ai genitori viene detto genericamente che l'inizio delle attività scolastiche era stato "burrascoso" e a quel punto mamma e papà hanno deciso di volerci veder chiaro, sporgendo denuncia contro ignoti ipotizzando reati di abuso di mezzi di correzione.

"Sciocco", "maleducato", "bimbo piccolo, torni all'asilo": registrati dagli investigatori della polizia giudiziaria, sono questi gli epiteti che la docente ha rivolto per mesi a un alunno autistico di 8 anni che frequenta una scuola elementare del capoluogo.

Oggi quell'insegnante che è tutto fuorché un'insegnate di sostegno, ha chiesto al tribunale di Aosta di patteggiare la pena con il dispositivo della 'messa alla prova' (svolgimento di lavori socialmente utili ndr). E' accusata di abuso di mezzi di correzione. I giudici decideranno se accogliere la richiesta alla prossima udienza, fissata per martedì 5 novembre.

Le indagini, svolte nel massimo riserbo e con l'ausilio di strumenti tecnici investigativi, hanno permesso di accertare il comportamento definito dagli inquirenti "inadeguato e inaccettabile" dell'insegnante di sostegno verso l'alunno con patologia di autismo moderato. Oltre a offenderlo dandogli dello sciocco e del maleducato ogniqualvolta il bambino manifestasse difficoltà di interazione e relazione, lo minacciava spesso di "riportarlo all'asilo", terrorizzandolo e destabilizzando la sua fragile psiche. Di fronte alle accuse la maestra ha dapprima negato, poi messa di fronte a inequivocabili registrazioni ha ammesso le proprie responsabilità.