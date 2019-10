L'OPINIONE DI FREEDOM PACE: Il silenzio della Regione Autonoma VdA sui prigionieri catalani

Non ho letto ancora (mi sarà sfuggito) un comunicato ufficiale della Regione Valle D’Aosta o del Consiglio regionale di solidarietà ai prigionieri politici catalani ingiustamente condannati a 9 e 13 anni di carcere per avere sostenuto le ragioni dell’indipendenza della Catalogna!

Una sentenza sproporzionata per persone che hanno condotto una lotta pacifica, per nulla diversa da quella di Sloveni, Croati, Bosniaci, Macedoni, Montenegrini, Kossovari, Cechi, Slovacchi, Moldavi, Lituani, Estoni, Lettoni... per citarne solo alcuni...

Intanto mentre molti valdostani si dimenticano, per ignavia, come Trump dei “vecchi amici” proseguono le mobilitazioni studentesche in Italia a sostegno del popolo catalano.





Grazie Freedom Pace, è una vergogna. Il sostegno ai catalani non porta voti; sicuramente meno di una discarica. Per questo il Consiglio Valle ha ignorato la condanna dei leader catalani. pi.mi.