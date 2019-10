Assemblee sindacali nelle istituzioni scolastiche

Trattativa in corso sulla base delle seguenti richieste delle OO.SS Scolastiche;

situazione della scuola dell'infanzia valdostana, potenziamento organici,

eventuale revisione dei parametri di determinazione degli organici,

coordinamento pedagogico, modello scuola dell'infanzia 3- 6 come da l.r. 18/2016 organizzazione oraria insegnanti su posto di sostegno sono gli argomenti all'ordine del giorno deelle assemblee sindacali per il mondo della scuola.



SCUOLA DELL’INFANZIA



DATA ORARIO ISTITUZIONI SCOLASTICHE

COINVOLTE



LUOGO DELL’ASSEMBLEA



LUNEDì

21/10/2019

14,30

16,30

San Francesco , St. Roch, L. Einaudi, E.

Lexert, e. Martinet Valdigne Mont Blanc ,

J.B Cerlogne M.I. Viglino G. Combin,

Monte Emilius 1, 2, 3



Hostellerie du Cheval Blanc

Aosta

Via Clavalitè, 20



MARTEDì

22/10/2019

14,30

16,30

Abbé Duc et Abbé Trèves, L.Barone,

O.Jacquemet, Mont Rose A e B



Les Murasses - Verres

Via delle Murasses 1/C



Si è ritenuto, vista la peculiarità degli argomenti da trattare e della situazione oramai allarmante in cui versa tale ordine di scuola di dedicare due assemblee per la scuola dell'infanzia. Al fine di favorire il più ampio dibattito, abbiamo raggruppato territorialmente le istituzioni scolastiche dell' alta valle del centro , media e bassa valle.