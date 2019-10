Arrestato al Monte Bianco marocchino latitante

Nella mattinata odierna la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino marocchino, A.S., di 23 anni, controllato dagli agenti in servizio presso la Sottosezione Polizia di Frontiera, in uscita dal territorio nazionale, al Traforo del Monte Bianco.

Lo stesso, all’atto dei controlli, ha esibito una carta di identità francese risultata falsificata mediante contraffazione. Dagli ulteriori controlli effettuati in banca dati è emerso inoltre un provvedimento di cattura in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emesso dal Tribunale di Roma. L’uomo è stato pertanto arrestato e trattenuto negli uffici della Polizia di Frontiera in attesa del giudizio per direttissima previsto per la giornata odierna