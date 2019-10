I GIORNALI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Oggi in primo piano sui giornali nazionali i sempre più accesi scontri tra leader politici sulla manovra finanziaria; in rilievo anche le dure condanne comminate agli indipendendisti catalani e i risvolti di una probabile guerra in Siria



Il Corriere della Sera - Tetto ai contanti ma nel governo è lite sulle misure. Condannati i leader catalani, i giudici riaccendono Barcellona. Siria, la fuga verso l'Iraq

La Stampa – Manovra, non c'è accordo, scontro Di Maio-Renzi. 100 anni di prigione ai nove leader catalani, rabbia a Barcellona. Assad-Erdogan verso la guerra

La Repubblica - Manovra, gelo Di Maio su quota 100 e lite con Renzi sui contanti. Pesanti condanne ai leader indipendentisti catalani, Barcellona scende in piazza

Il Sole 24Ore – Bonus fiscali solo senza cash, sconto anche sulla ricevuta dell'idraulico. Pronta la stangata su plastica, sigarette e giochi. Trump, dazi e sanzioni contro la Turchia

Il Fatto Quotidiano - Siria, l'Italia bloccherà l'invio di armi alla Turchia. Di Maio, 'preso lo stesso impegno da tutti i Paesi Ue'

Gazzetta dello Sport - CR7 sempre; Ronaldo fa il gol 700, la Juve lo blinda. Inter, c'è apprensione per Sanchez

Gazzettamatin.it - Aosta, truffa e bancarotta fraudolenta, condanne per nove anni di reclusione

Aostasera.it - Vigile del fuoco 46enne precipita col parapendio e muore

Aostaoggi.it - Morto in parapendio, vittima era vigile del fuoco valdostano



Aostanews24.it - Scomparsa di Andrea Susanna, il cordoglio del Governo regionale

BobineTV - Incidente mortale con il parapendio