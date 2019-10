Domani mercoledì 16 ottobre sainte Edwige

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Venerdì 18 ottobre

Vescovado - mattino

Udienze

Aosta, Cinéma Théàtre de la Ville - ore 20.45

Partecipazione al 1° incontro di Fede&Scienza

Testimonianza di Gigi De Paolo e Anna Chiara Gambini

Sabato 19 ottobre

Chiesa parrocchiale di Arvier - ore 17.00

S. Cresime Arvier, Avise e Valgrisenche

Cattedrale - ore 20.45

Veglia per la Giornata missionaria mondiale

Domenica 20 ottobre

Chiesa parrocchiale di Saint-Martin - ore 11.00

S. Cresime

Cattedrale - ore 15.00

Ordinazione diaconale di Alessandro Valerioti

Lunedì 21 ottobre

Priorato di Saint-Pierre - ore 9.30

Riunione del Collegio dei Consultori

Seminario Maggiore - ore 17.30

Consulta diocesana delle aggregazioni laicali

Martedì 22 ottobre

Verrès, Sede ISILTP - 9.00-12.00

Partecipazione all'avvio del progetto di alternanza scuola-lavoro

"Cantieri di LavOro"

Aosta, Sede CELVA - 14.30-17.00

Partecipazione all'incontro dei Sindaci valdostani con il Prof. L. Becchetti

sul tema "L'economia civile per i Comuni:

politiche attive per il bene comune e lo sviluppo sostenibile"

Mercoledì 23 ottobre

Vescovado - mattino

Udienze

Antey-Saint-André - ore 18.00

S. Messa e incontro con i sacerdoti di recente ordinazione

Venerdì 25 ottobre

Vescovado - mattino

Udienze

Aosta, Cinéma Théàtre de la Ville - ore 20.45

Partecipazione al 2° incontro di Fede&Scienza

Testimonianza di Franco Nembrini

Sabato 26 ottobre

Torino, Sede A.C. Regionale - mattino

Incontro con il gruppo "fede e politica" dell'Azione Cattolica Regionale

Chiesa parrocchiale di Doues - ore 18.00

S. Cresime per le Parrocchie di Allein e Doues

Cattedrale - ore 20.45

Concerto della Cappella musicale Sant'Anselmo

"Canti Mariani"

Domenica 27 ottobre

Chiesa parrocchiale di Saint-Vincent in Aosta - ore 10.00

S. Cresime

Como - pomeriggio

Partecipazione al pellegrinaggio diocesano dei giovani

Lunedì 28 ottobre

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Martedì 29 ottobre

Pianezza - ore 9.30

Commissione presbiterale regionale

Pianezza - pomeriggio

Direttivo Commissione presbiterale regionale

Mercoledì 30 ottobre

Roma - mattino

Incontro con la Presidenza C.E.I. a nome del Comitato

per la valutazione dei progetti di intervento

a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

