Nel 2000 l'alluvione che portò morte e distruzione

Intervenire sulle norme relative alla gestione delle emergenze e dei pericoli ad essa connessi e ripensare le responsabilità dei primi cittadini: nel ricordo dell’alluvione che, fra il 13 e il 16 ottobre del 2000 causò 17 morti e migliaia di sfollati in Valle d’Aosta, oltre a ingentissimi danni sul territorio, il presidente del Celva, Franco Manes, richiama la necessità di allineare la normativa a quanto già previsto in altri Stati europei, che semplificano le responsabilità dei Sindaci nella gestione delle emergenze in montagna.

“Preso atto che il nostro territorio montano necessita di leggi dedicate - afferma Franco Manes - devono essere precisate quali siano le azioni da intraprendere nel momento dell’emergenza, così come siano affidate ai Sindaci, che sono le sentinelle dei territori, adeguate risorse e responsabilità chiare e semplificate”.