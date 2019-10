I vigili del fuoco valdostani piangono l'amico e collega Andrea Susanna

Hanno ancora negli occhi il mesto funerale del collega Corrado Herin, morto a marzo in un incidente aereo e i Vigili del fuoco valdostani sono colpiti da una nuova tragedia e piangono nuovamente per la morte di un altro compagno.

Da 20 anni condivideva con loro le fatiche e le soddisfazioni della difficile professione di pompiere Andrea Susanna, 46 anni, vigile del fuoco professionista residente a Gressan, è morto nel primo pomeriggio di lunedì 14 ottobre, per i gravi traumi riportati dopo essere precipitato in parapendio in una zona montuosa sopra il lago Verney al Colle Piccolo San Bernardo, nel comprensorio di La Thuile.

Susanna frequentava una scuola di parapendio con alcuni colleghi ed era con loro che si stava addestrando. Secondo i testimoni che hanno assistito impotenti all'incidente, il pompiere è precipitato a terra per un ventina di metri, compiendo due avvitamenti. Il volo era cominciato da poco: aveva percorso appena una quindicina di metri quando il parapendio si è chiuso improvvisamente, avvolgendolo senza scampo.

E' precipitato a terra per un ventina di metri, compiendo due avvitamenti. Il volo era cominciato da poco: aveva percorso appena una quindicina di metri. Lo ha riferito ai soccorritori un testimone dell'incidente di parapendio costato la vita ad Andrea Susanna, vigile del fuoco di 46 anni di Gressan.



Il corpo è finito su una strada sterrata, a quota 1.850 metri. Il parapendio è stato posto sotto sequestro dalla guardia di finanza di Entrèves, che sta ascoltando i testimoni dell'incidente.



Complici le buone condizioni per il volo, erano una decina i piloti di parapendio presenti nel primo pomeriggio nella zona del Piccolo San Bernardo, nel territorio comunale di La Thuile

"Era un professionista esperto e specializzato in attività particolari - ha spiegato ai microfoni della Tgr regionale Salvatore Coriale, comandante del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco - molto capace negli interventi in quota ed era anche autista di prima partenza ovvero colui che arriva per primo sul luogo di un incidendio, di un incidente, di una catastrofe". Coriale ha ricordato le doti umane di un uomo "che andava d'accordo davvero con tutti, che sapeva rendersi disponibile per svariati compiti e in qualunque momento. Com'era accaduto per il compianto Corrado Herin, anche questa volta ho dovuto dare io la notizia della morte della collega ai suoi familiari; un atto straziante ma dovuto in memoria di un Vigile che ha lavorato per tanti anni al mio fianco".

Musicista nel gruppo dei Tamtando, sportivo appassionato, Andrea Susanna era molto conosciuto in Valle; lascia la moglie Monica e due figli.

"Una perdita dolorosa e importante per la nostra comunità - ha commentato Michel Martinet, sindaco di Gressan - ci stringiamo con sincero cordoglio al dolore della famiglia Susanna. Andrea era sempre pronto a segnalare in Comune problematiche riscontrate nel corso del suo lavoro, era prodigo di suggerimenti e sempre desideroso di dare una mano dove serviva. Siamo profondamente rattristati".

La data delle esequie di Andrea Susanna non è stata ancora resa nota; i Vigili del fuoco hanno allestito la camera ardente nella caserma 'Erik Mortara' del Comando di Aosta, intitolata a un altro collega che perse la vita pochi anni fa nel compimento del proprio dovere.