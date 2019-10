Lega 'Catalogne: un verdict obscène pour les leaders indépendantistes

Lega Vallée d'Aoste exprime sa profonde inquiétude et réprobation pour leslourdes et inacceptables condamnations des leaders indépendantistes catalanssurvenues hier.

Ce verdict obscène place les militants indépendantistes, organisateurs duréférendum du 1er octobre 2017 qui a voté, à une écrasante majorité, en faveurd’une république catalane indépendante, au même plan des criminels terroristes lesplus violents.

Voilà la preuve que la «justice» post franquiste espagnole n'a jamais changé et visetoujours à écraser toute tentative d'application du droit d'autodétermination par laforce et la brutalité.

Il est nécessaire plus que jamais, pour la résolution de cette affaire, de mener unprocessus de dialogue et de négociation aux plus hauts niveaux.