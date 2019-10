Aosta: Tempi lunghi per completare lavori asfaltatura

Pochi i lavori svolti quest'estate, tanti ancora quelli da fare entro dicembre per risistemare strade e marciapiedi di Aosta così come assicurato dal sindaco in Consiglio comunale lo scorso febbraio.

Nei giorni scorsi la Giunta municipale del capoluogo ha finalmente approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di ripristino di tratti di asfaltatura in alcune vie cittadine. Il progetto, redatto da un professionista incaricato dal Comune, prevede interventi in viale Conte Crotti, via Paravera, via Dalla Chiesa, via Monte Vodice, corso Ivrea, via Parigi, via Berthet, via Roma e via Garibaldi, per un costo complessivo di circa 376 mila euro.

I lavori dovrebbero iniziare questo mese ma non potranno terminare quest'anno come aveva ipotizzato Centoz, perchè i sopralluoghi hanno evidenziato criticità e opere urgenti maggiori rispetto alle verifiche svolte dai tecnici comunali lo scorso anno.